وحدة الساحات...ودور المقاومة الفلسطينية في ردع الاحتلال، وهل يصبح الملف الإنساني مدخلا لحل شامل في اليمن؟

العالم - بانوراما

في التفاصيل.. استشهد فلسطينيان جراء كيمن نصبته لهم قوات الاحتلال في بلدة دير الحطب شرق نابلس،كما جرح عدد اخر جراء اشتباكات في المنطقة نفسها.وتواصل قطعان المستوطنين اقتحام المسجد الاقصى برعاية امنية اسرائيلية في وقت حذرت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال من مغبة الاستمرار في اعتداءاته واكدت ان المقاومة سترد بقوة على تلك الاعتداءات والاستفزازات.

وأما في اليمن فتتجه الأنظار الى صنعاء غداة الزيارة التي أجراها إليها الوفدان السعودي والعماني، وسط حديث عن تزايد فرص السلام في اليمن، بالتوازي كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" أن الحوار مع السعودية اقتصر على الملف الإنساني، مؤكدا ان صنعاء مستعدة لكل الخيارات.



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