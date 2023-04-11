الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بانوراما:

وحدة الساحات...ودور المقاومة الفلسطينية في ردع الاحتلال، وهل يصبح الملف الإنساني مدخلا لحل شامل في اليمن؟

وحدة الساحات...ودور المقاومة الفلسطينية في ردع الاحتلال، وهل يصبح الملف الإنساني مدخلا لحل شامل في اليمن؟
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" هذه الليلة دور المقاومة الفلسطينية في ردع الاحتلال، وكذلك دور الملف الانساني في حل شامل في اليمن.

العالم - بانوراما

في التفاصيل.. استشهد فلسطينيان جراء كيمن نصبته لهم قوات الاحتلال في بلدة دير الحطب شرق نابلس،كما جرح عدد اخر جراء اشتباكات في المنطقة نفسها.وتواصل قطعان المستوطنين اقتحام المسجد الاقصى برعاية امنية اسرائيلية في وقت حذرت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال من مغبة الاستمرار في اعتداءاته واكدت ان المقاومة سترد بقوة على تلك الاعتداءات والاستفزازات.

وأما في اليمن فتتجه الأنظار الى صنعاء غداة الزيارة التي أجراها إليها الوفدان السعودي والعماني، وسط حديث عن تزايد فرص السلام في اليمن، بالتوازي كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" أن الحوار مع السعودية اقتصر على الملف الإنساني، مؤكدا ان صنعاء مستعدة لكل الخيارات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

رضوان: يوم القدس فرصة من أجل توحيد الصفوف ازاء القضية الفلسطينية

غروندبرغ: اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-04-2023

برلمان مصر يناقش تعديلات جديدة على قانون الجنسية

'إرهاب منظم بغطاء دولي'..'المعارضة البحرينية' تدين اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى

'سوناطراك' الجزائرية تعلن 6 استكشافات في مجال النفط والغاز

دول مجلس التعاون تدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

بالعشر الأواخر من شهر رمضان.. هكذا إتخذ نتنياهو قراره النهائي بشأن دخول المستوطنين المسجد الأقصى