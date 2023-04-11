طهران والرياض..استئناف العلاقات وفتح السفارات على الأبواب

العالم - من إيران

كما شهدت الايام الاخيرة زيارات متبادلة لتحقيق هذه التوافقات. ترى ما هو المسار الذي تتخذه التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة؟ وما هو تأثير الاتفاق بين إيران والسعودية على الاوضاع الاقليمية؟ وما هي ملامح المستقبل الذي سترسمه هذه الاتفاقيات؟

وفیما یتعلق بهذا الشأن جاء في مقال لموقع فورين بوليسي أن الاتفاق بين إيران السعودية هو أكثر من مجرد تطبيع للعلاقات مع الحكومة السعودية في الرياض.

وأضاف أن المحور الرئيسي لهذا التقارب مع الصين وروسيا هو ظهور نظام عالمي جديد مناهض للغرب مع استبعاد الولايات المتحدة من الترتيبات الإقليمية الجديدة. وتابع كاتب المقال يقول أنه سواء كان هناك استثمار صيني وروسي كامل في هذا التحالف الأيديولوجي أم لا فمن الواضح أن إيران أصبحت تمتلك كل شيء في متناول اليد. وأن الجميع يصطف في مواجهة الحضارة الغربية. وأن حقبة جديدة قد بدأت في المنطقة مؤكدا أن هذه الصفقة كانت ثاني ضربة قوية توجهها الصين للولايات المتحدة.

وتناول موقع كريستيان ساينس مونيتور الذي الاتفاق الايراني السعودي في مقال جاء فيه: أن إيران والصين والسعودية أدركت ضرورة رفض تكتيكات الهيمنة الاستعمارية لتأجيج الصراعات وخلق العزلة والانقسام في كافة أرجاء العالم. وأن موضوع إعادة فتح السفارات سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام، وإن هذا التقارب من الممكن أن يؤدي أيضًا إلى تعزيز جهود السلام في اليمن.

وناقش برنامج "من ايران" هذه المواضيع مع ضيف البرنامج الدكتور نوذر شفیعي.

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