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ولي العهد السعودي يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

ولي العهد السعودي يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

اجتمع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في جدة، (الثلاثاء)، مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام.

العالم - السعودية

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة الرياض في واشنطن، و فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، و مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.

كما حضر من الجانب الأميركي مارتينا سترونغ القائمة بأعمال السفارة لدى السعودية، وآرون ستركيلاند، مساعد السيناتور ليندسي.

واشارت قناة "روسيا اليوم" ان غراهام، كتب في تغريدة على "تويتر": "أجريت للتو اجتماعا مثمرا وصريحا مع ولي العهد السعودي وفريقه القيادي. الفرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية حقيقية والإصلاحات الجارية في السعودية حقيقية بنفس القدر".

وأضاف: "أتطلع للعمل مع الإدارة (الأمريكية) والجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الارتقاء بالعلاقات الأمريكية السعودية إلى المستوى التالي، الأمر الذي سيعود بنفع اقتصادي هائل على كلا البلدين وسيساهم بتحقيق الاستقرار المطلوب بشدة في هذه المنطقة المضطربة".

وتابع غراهام قائلا: "أعربت عن تقديري العميق للمملكة لشرائها ما قيمته 37 مليار دولار من طائرات بوينغ 787 - المصنوعة في ولاية كارولينا الجنوبية- لشركة الطيران السعودية الجديدة، مثل هذه الاستثمارات في غاية الأهمية".

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