المغرب.. واشنطن توافق على بيع رباط صواريخ «هيمارس»

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وأضافت أن وزارة الخارجية وافقت أيضاً على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة وعتادها إلى المغرب بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.

وأوضحت أن المتعاقدين الرئيسيين لأنظمة «هيمارس» هي شركات «لوكهيد مارتن» و«هاريس ورايثيون» و«كوبهام» و«أوشكوش ديفينس» و«إيه إيهار» و«إيه إم جنرال». وأشارت إلى أن المتعاقد الرئيسي لأسلحة المواجهة المشتركة هي شركة «رايثيون».

و«هيمارس» هي راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة، وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة. ويتألف نظامها، الذي يبلغ مداه نحو 80 كيلومتراً، من نسختين هما «إم 142» و«إم 270»، وهما نظامان مرنان طويلا المدى وسريعا النشر.