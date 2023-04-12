الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المغرب.. واشنطن توافق على بيع رباط صواريخ «هيمارس»

المغرب.. واشنطن توافق على بيع رباط صواريخ «هيمارس»
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لأنظمة «هيمارس» الصاروخية وعتادها للمغرب، في صفقة تصل قيمتها إلى 524 مليون دولار.

العالم - المغرب

وأضافت أن وزارة الخارجية وافقت أيضاً على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة وعتادها إلى المغرب بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.

وأوضحت أن المتعاقدين الرئيسيين لأنظمة «هيمارس» هي شركات «لوكهيد مارتن» و«هاريس ورايثيون» و«كوبهام» و«أوشكوش ديفينس» و«إيه إيهار» و«إيه إم جنرال». وأشارت إلى أن المتعاقد الرئيسي لأسلحة المواجهة المشتركة هي شركة «رايثيون».

و«هيمارس» هي راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة، وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة. ويتألف نظامها، الذي يبلغ مداه نحو 80 كيلومتراً، من نسختين هما «إم 142» و«إم 270»، وهما نظامان مرنان طويلا المدى وسريعا النشر.

روابط ذات صلة

شاهد.. تفاعل نشطاء شبكات التواصل مع "حملة تحدي الكارني" في المغرب

المغرب.. الكشف عن تفاصيل مقتل شرطي على يد "داعش"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الضفة الغربية.. قيادات تدعو لتكثيف الرباط بالأقصى والاستعداد للدفاع عنه

بالفيديو.. شبان فلسطينيون يحرقون برج عسكري تابع للاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط

ولي العهد السعودي يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

في ذكرى استشهاد الإمام علي (ع).. السوداني:نستلهم من سيرة الإمام علي(ع) قيم العدالة والحق

المغرب.. واشنطن توافق على بيع رباط صواريخ «هيمارس»

إيران تنتقد تحويل الإنترنت إلى ساحة حرب باردة رقمية