مخبر: مشروع نقل المياه إلى الهضبة الوسطى يمكنه ان يشكل نموذجًا مناسبًا لحل مشاكل البلاد

العالم - ايران

وعقد الاجتماع الرابع عشر لنقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان إلى الهضبة الوسطى، مساء الثلاثاء، برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر ، حيث تمت مناقشة الأطر القانونية وجوانب التمويل وبعض معوقات التنفيذ لمشروعات تحويل مياه البحر.

وأكد مخبر في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور وزراء الطاقة والصناعة والتعدين والتجارة ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية وكذلك مسؤولي المؤسسات ذات الصلة أن تنفيذ هذا المشروع الأساسي من خلال الاستفادة من قدرات الشركات الصناعية الكبرى أنموذجاً مناسباً لحل القضايا المهمة للبلاد من خلال الاستفادة من قدرات القطاعين الخاص وغير الحكومي.

وقدمت وزارة الطاقة في هذا الاجتماع تقريراً موجزاً عن المنظمات والشركات العاملة في مشروع نقل المياه إلى الهضبة الوسطى ، كما ناقشت الأسس القانونية الرئيسية لتنفيذ مشاريع تحويل مياه البحر ونماذج تمويلها.