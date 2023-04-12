وزارة الخارجية تعقد ندوة لبحث سبل تطوير التعاون الجمركي مع دول الجوار

العالم - ايران

وفي هذه الندوة التي عقدت الثلاثاء عبر الإنترنت في وزارة الخارجية، بحضور مدير عام جمارك البلاد ومشاركة السفراء ورؤساء المكاتب التمثيلية للجمهورية الإسلامية في دول الجوار، تمت دراسة القضايا والمشاكل الموجودة في جمارك البلاد فيما يتعلق بالجيران، كما تم تبادل وجهات النظر حول الحلول لتعزيز التعاون الجمركي من أجل تسهيل وزيادة التبادل التجاري مع هذه الدول.

واجرى مهدي صفري ، نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية ومحمد رضواني فر مدير عام الجمارك ، محادثات مفصلة مع رؤساء الممثليات الايرانية للبحث في سبل تحسين الظروف الجمركية لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية مع الجيران.

كما عقدت دائرة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية ، في اطار برامج مماثلة ، ندوات افتراضية مع وزارات مثل "الصحة والعلاج والتعليم الطبي" و"العمل والتعاون والرخاء الاجتماعي" حول القضايا المتعلقة بهذه الوزارات والشؤون المعرفية وتصدير السلع والخدمات الفنية والهندسية ذات الأولوية للجيران، والقارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية مع التركيز على البلدان المستهدفة.

ويتضمن جدول اعمال دائرة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية للعام الجاري، مثل هذه البرامج مع الوزارات والمؤسسات الأخرى ، مع أولوية قضايا زيادة الصادرات غير النفطية ، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية مع التركيز والنهج القائم على المعرفة ، ووصول السياح الصحيين ، وجذب رأس المال الأجنبي وتوفير الاحتياجات الأساسية للبلد.