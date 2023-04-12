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الاحتلال يواصل إجراءاته العسكرية المشددة في محيط الأغوار لليوم الخامس على التوالي

الاحتلال يواصل إجراءاته العسكرية المشددة في محيط الأغوار لليوم الخامس على التوالي
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار لليوم الخامس على التوالي.

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ويواجه المواطنون منذ أربعة أيام معاناة حقيقية في الوصول إلى أماكن عملهم، ومزارعهم في الأغوار، بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على عدة مناطق، خاصة في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.

ويأتي الحصار الخانق وفقا لمزاعم الاحتلال بعد عملية اطلاق النار البطولية قرب حاجز الحمرا والتي أدت لمقتل 3 مستوطنات تم الاعلان بالأمس عن مقتل المستوطنة الثالثة.

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