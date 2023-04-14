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كاميرا العالم ترصد المشاركين في إحياء يوم القدس في قطاع غزة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أفادت إسراء البحيصي مراسلة العالم من قطاع غزة بتوافد الفلسطينيين الى ملعب فلسطين لاحياء مهرجان إحياء يوم القدس في قطاع غزة بعنوان الضفة درع القدس.

العالم - خاص بالعالم

واشارت مراسلتنا الى مشاركة قيادات من كافة فصائل المقاومة الفلسطينية في هذا المهرجان ويضاف اليهم صورة الشهيد قاسم سليماني وصور شهداء المقاومة ومكتوب عليها الدفاع عن فلسطين هو الدفاع عن الاسلام مشيرة الى وصول قائد حركة حماس يحيى السنوار للمشاركة في مراسم احياء يوم القدس العالمي بقطاع غزة.

وكان قد شارك الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وعناصر المقاومة وقيادة الفصائل في مسيرة حاشدة اليوم الجمعة، بمدينة غزة إحياء ليوم القدس العالمي.

المشاركين رفعوا في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصورا للقدس وقبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك، وأشادت الفصائل خلال المسيرة بدور محور المقاومة المتنامي في صد عدوان الاحتلال.

وتحت شعار "الضفة درع القدس" وانتصاراً للقدس المحتلة في يومها العالمي، وتجديداً للعهد والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لكيان العدو الصهيوني والتصدي لجرائمه ومؤامراته التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسلمين، يحيي الفلسطينيون مع سائر الدول العربية والإسلامية ذكرى يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المناسبة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات من قبل كيان العدو الصهيوني ومحاولاته لتهويد المسجد الأقصى المبارك، للتأكيد على وحدة ساحات المقاومة والاستعداد للدفاع عن المقدسات الإسلامية وأن فلسطين هي القضية المركزية للأمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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