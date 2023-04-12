الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 12-04-2023

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-04-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-04-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-04-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد بالدفاع الجوي: تطوير المعدات الدفاعية عزز الردع الدفاعي للبلاد

شاهد.. الأرض تبتلع التربة والنباتات في الرقة السورية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 12-04-2023

أذربيجان وأرمينيا تتفقان على عقد جولة جديدة من المحادثات

سورية تقرر إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لها

بايدن يصل إلى بلفاست وسط احتجاجات عنيفة