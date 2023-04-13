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ال صادق : محور المقاومة اضحى اكثر قوة وتماسكا 

ال صادق : محور المقاومة اضحى اكثر قوة وتماسكا 
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "محمد كاظم ال صادق" : ان محور المقاومة اصبح اليوم اكثر قوة وتماسكا وتنسيقا، واكد على ان العراق لديه شعب غيور وداعم لفلسطين.

العالم - ايران

يتبع ..

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