شاهد.. توتر جديد يلوح في الفضاء السياسي السوداني

العالم - خاص بالعالم

الجيش السوداني اتهم الدعم السريع بتحريك قوات في العاصمة والولايات دون إخطاره، اعتبر أن تحركات هذه القوات مخالفة لمهام ونظام عملها، محذرا من أن البلاد تمرّ بمنعطف خطير؛ مجددا تمسكه بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي.

مصدر عسكري أوضح ان قوات الدعم حرّكت قوات ضخمة في مدينة مَرَوي شمال البلاد، وأنه تم استدعاء قوات من مناطق أخرى لمواجهة الموقف، موضحا انه تم طلب الانسحاب من هذه القوات خلال 24 ساعة، وإلا فسيتم إجبارها على ذلك. مع وصول تعزيزات للجيش السوداني مساء الأربعاء إلى مروي، وسط استقبال مواطنو مروي للجيش ومطالبتهم باخراج الدعم السريع من المنطقة.

على الجبهة الاخرى للتوتر، قالت قوات الدعم السريع إنها قوات قومية تعمل في إطار القانون بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى، معتبرة وجودها بالولاية الشمالية يأتي في إطار تأدية مهامها وواجباتها التي تمتد حتى الصحراء. مشيرة إلى أنها تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة بعض الظواهر والجرائم.

ارتفاع حدة التوتر والتهويل بالتصعيد، يضع الاتفاق الجديد على المحك، ويضع الأطراف السياسية والعسكرية قيد الاختبار، وقياس مدى التزام كل من الطرفين العسكريين بتعهداتهما بالعمل على قيام جيش وطني موحد، وما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري.