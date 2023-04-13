الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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الاجتماع الرباعي يعارض بشدة قيام اميركا والغرب باعادة انشاء قواعد عسكرية في داخل وحول افغانستان ويعتبره ضارا للسلام والامن الاقليميين

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

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