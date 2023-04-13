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"المقلوبة" من القدس إلى مدن إيران

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أقام عدد من النساء والناشطات من مدينة برازجان بمحافظة بوشهر في الجمهورية الإسلامية في إيران،وفي الآونة الأخيرة، حفل إفطار حمل شعار "سنفطر في القدس" وطهي الطعام الفلسطيني"المقلوبة" الذي يعتبر حركة ثقافية معادية للصهيونية.

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