الاحتلال يصادق على شق طرق استيطانية جديدة قرب القدس

العالم - فلسطين

وكشفت القناة السابعة العبرية، أن اللجنة صادقت على شق الطريق رقم 45 الذي سيلتف على مخيم قلنديا ويُصادر آلاف الدونمات.

وأشارت إلى أن الطريق سيربط دوار معبر “مخماس” على الشارع رقم 60 ومنطقة مستوطنات “ميغرون” و”كوخاف يعكوف” مباشرة مع الشارع رقم 443 جنوب غربي رام الله، والمحاذي لقرى شمال غربي القدس.

ومن شأن الشارع إبعاد المستوطنين عن منطقة حزما، والدخول مباشرة إلى الشارع 443، ما يقلل تعرض مركبات المستوطنات لهجمات في المكان، وفق القناة.

وبالإضافة إلى ذلك، صادقت اللجنة أيضًا على شق طريق يربط الشارع رقم 1 غربي القدس مع الشارع رقم 60 والأحياء الجنوبية من المدينة.

ولفتت القناة إلى أن الشارع يهدف إلى الالتفاف على بلدة صور باهر شرقي القدس عبر مصادرة آلاف الدونمات الزراعية.

وقال وزير المالية الصهيوني المتطرف “بتسليئيل سموتريتش، إن المصادقة على مشاريع الطرقات تأتي سعيًا لتسهيل حركة المستوطنين.