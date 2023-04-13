الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان : احداث افغانستان تستدعي مزيدا من التعاون بين ايران وباكستان

امير عبداللهيان : احداث افغانستان تستدعي مزيدا من التعاون بين ايران وباكستان
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، ان الاحداث في افغانستان تؤثر بشكل مباشر على ايران وباكستان، الامر الذي يستدعي تعزيز المساحات المشتركة والتعاون بين طهران واسلام اباد اكثر فاكثر.

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الايراني مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية السيدة "حنا رباني" وذلك على هامش الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني الذي عقد اليوم في سمرقند.

ولفت امير عبداللهيان الى اهمية العلاقات بين ايران وباكستان في اطار سياسة الجوار التي تنتهجها الحكومة الايرانية برئاسة "اية الله رئيسي" ضمن اولوياتها فيما يخص السياسة الخارجية؛ مؤكدا على متابعة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

كما اعرب عن ارتياحه، قائلا : ان علاقات الصداقة بين طهران واسلام اباد اخذة بالنمو مع تطلعاتنا الى توسيع وتطوير هذه الاواصر اكثر فاكثر.

كما نوه بانجار مشروع نقل الكهرباء الايراني من منطقة بولان الى ميناء غوادر وتدشين سوق "بيشين مند" الحدودية؛ واصفا هذه المشاريع انها تجسد الطاقات الثنائية بهدف توسيع التعاون بين الجانبين.

الى ذلك، قدمت الوزيرة الباكستانية شرحا حول موقف بلادها من التعاون الاقليمي ومع دول الجوار باعتباره سببا لتطوير وتوسيع وازدهار المنطقة.

واكدت السيدة رباني في لقائها امير عبداللهيان اليوم الخميس بمدينة سمرقند، على ضرورة استخدام الطاقات الاقتصادية المكملة والمتاحة لكل من ايران وباكستان بهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي، ورغبة اسلام اباد في القيام بذلك.

روابط ذات صلة

مباحثات تضم أمير عبداللهيان مع وزير خارجية افغانستان

أمير عبداللهيان يشرح تفاصيل الاجتماع الرباعي بين إيران وروسيا والصين وباكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللجنة المنظمة للفعاليات في اليمن تحدد ساحات الاحتشاد ليوم القدس العالمي

اليمن: قبائل المهرة تجدد مطالبتها بخروج بخروج القوات الأجنبية من مطار الغيضة

ايران: استعراض اكثر من 2700 قطعة بحرية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

تأهب الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة يوم القدس العالمی

الأركان الايرانية: العد التنازلي لانهيار الصهيونية قد بدأ

هذه ردة فعل سلطنة عمان تجاه تطبيع العلاقات بين دول عربية