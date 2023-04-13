هذه ردة فعل سلطنة عمان تجاه تطبيع العلاقات بين دول عربية

العالم -عمان

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، إن "هذه الخطوة من شأنها دعم وتعزيز التعاون بين الأشقاء والعمل الخليجي المشترك، بما يعود بالمنفعة على الجميع في المنطقة".



كما أكدت، دعمها لكافة الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي وإلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها.





واتفقت قطر والبحرين، مساء أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي في مدينة الرياض بالسعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وفي وقت سابق، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، في العاصمة السعودية الرياض.

وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.

