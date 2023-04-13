الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هذه ردة فعل سلطنة عمان تجاه تطبيع العلاقات بين دول عربية

هذه ردة فعل سلطنة عمان تجاه تطبيع العلاقات بين دول عربية
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

رحبت سلطنة عمان، اليوم الخميس، بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، مشيدة باستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين السعودية وسوريا.

العالم -عمان

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، إن "هذه الخطوة من شأنها دعم وتعزيز التعاون بين الأشقاء والعمل الخليجي المشترك، بما يعود بالمنفعة على الجميع في المنطقة".

كما أكدت، دعمها لكافة الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي وإلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها.


واتفقت قطر والبحرين، مساء أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي في مدينة الرياض بالسعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وفي وقت سابق، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، في العاصمة السعودية الرياض.

وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية السوري في جدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين

العراق يدعم عودة سورية إلى محيطها العربي

سورية تقرر إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللجنة المنظمة للفعاليات في اليمن تحدد ساحات الاحتشاد ليوم القدس العالمي

اليمن: قبائل المهرة تجدد مطالبتها بخروج بخروج القوات الأجنبية من مطار الغيضة

ايران: استعراض اكثر من 2700 قطعة بحرية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

تأهب الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة يوم القدس العالمی

الأركان الايرانية: العد التنازلي لانهيار الصهيونية قد بدأ

هذه ردة فعل سلطنة عمان تجاه تطبيع العلاقات بين دول عربية