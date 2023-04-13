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رئيس الوزراء العراقي يخصص 50 مليار دينار لاعمار قضاء سنجار

رئيس الوزراء العراقي يخصص 50 مليار دينار لاعمار قضاء سنجار
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الخميس، ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خصص مبلغ 50 مليار دينار لإعادة إعمار سنجار، فيما أشارت إلى أن عودة النازحين من شمال العراق مسألة مرتبطة بمنطقة كردستان وبإعادة تأهيل سنجار.

العالم-العراق

وقالت جابرو، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه /المعلومة/ إن "نحو أكثر من 40 ألف نازح متواجدين في مخيمات شمال العراق"، مبينة أن "باقي المحافظات لاتوجد فيها مخيمات باستثناء مركز التأهيل النفسي بمدينة الموصل وهو عبارة عن مرحلة انتقالية لأي نازح يعود من مخيم الهول يتم تأهيله في المركز استعداداً لعودته لمنطقته الأصلية".
وأوضحت، أن "الوزارة ليست معنية في مخيمات إقليم كردستان كإدارة، إلا إنها جهة داعمة، حيث تقوم بتعزيزهم بالمواد الإغاثية والمساعدات"، منوهة بأن "قرار عودة النازحين في شمال العراق من شأن إقليم كردستان ومرتبط ايضاً بإعادة تأهيل وإعمار سنجار ".
وأشارت إلى، أن "مخيمات النازحين في بزيبز عشوائية وهي نتائج السياسات الماضية، حيث تفاجأت الوزارة من وجود تجمعات العوائل النازحة، أما باقي المخيمات فجميعها في شمال العراق".
وأضافت، أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خصص مبلغ 50 مليار دينار لإعادة إعمار سنجار وهي الخطوة الأولى لعودة النازحين".

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رئيس الوزراء العراقي يخصص 50 مليار دينار لاعمار قضاء سنجار

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