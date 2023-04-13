شاهد.. استعراض بحري ايراني مهيب دعما للشعب الفلسطيني

العالم - مراسلون

استعراض اقتدار التعبئة الشعبية البحرية التابعة لبحرية الحرس الثوري. استعراض يأتي دفاعا عن مظلومية الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته، وإدانة لجرائم الكيان الاسرائيلي البشعة، اقيمت هنا وعلى مياه الخليج الفارسي وبالتزامن مع بعض الموانئ المحددة حول العالم وكذلك في سواحل شمال البلاد.

وقال قائد القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية العميد عليرضا تنكسيري لمراسل قناة العالم الاخبارية: "القضية الفلسطينية هي اهم قضية متعلقة بحقوق الانسان في العالم وان الدفاع عنها دفاع عن حقوق الانسان، الشعب الفلسطيني يجب ان يعرف ان العدو الصهيوني اليوم اصبح اضعف من اي وقت مضى وان زوال كيان الاحتلال اصبح قريبا جدا".



حضرت بمياه الخليج الفارسي الى جانب شواطئ بحر قزوين اكثر من ثلاثة الاف قطعة بحرية تابعة للقوات التعبئة الشعبية في حرس الثورة الاسلامية الايرانية، في استعراض يظهر استعداد قواتها في الدفاع عن الحدود البحرية في الخليج الفارسي وارساء أمن المياه الإقليمية ورفع مستوى الجهوزية القتالية الكمية والنوعية.

وقال قائد التعبئة الشعبية البحرية في الحرس الثورة الاسلامية العقيد علي علي نجاد: "بهدف خلق أمن مستقر في البحر والدفاع الشامل عن الحدود البحرية في البلاد وفي أي نقطة حيث تكون هناك حاجة إليها تلعب التعبئة الشعبية البحرية دورًا هاما و اليوم تقف الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني".



تحية إجلال وإكبار انطلقت من مياه الخليج الفارسي إلى المقاومين الفلسطينيين الذي استطاعوا بثباتهم وموقفهم المشرف أن يمرغوا انف الكيان الإسرائلي بالتراب، تحية من قبل القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية الايرانية في استعراض بمناسبة يوم القدس العالمي.

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