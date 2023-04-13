شاهد.. اعادة فتح السفارة السورية في تونس

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في تفاصيل الخبر.. بعد أكثر من عشر سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس و سوريا، تبادل البلدان أولى الخطوات الفعلية لإعادة العلاقات بينهما على مستوى السفراء بعد قبول سوريا السفير التونسي الجديد بشكل فوري حسب بيان خارجيتي البلدين و استعدادها لفتح سفارتها في تونس رسميا.

ترحيب واسع في الاوساط السياسية التونسية بعودة العلاقات مع سوريا حيث اعتبرت قيادات من حركة الشعب الخطوة تصحيح لخطإ سابق وفرصة لفتح ملفات الإرهاب والتسفير بالتنسيق مع الجانب السوري.

بقرار إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ستكون تونس حسب المحللين في مرمى الضغوط الغربية رغم الدعوات العربية المعلنة مؤخرا إلى عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية. قرار سيادي سيؤثر في توجهات السياسة الخارجية لتونس.

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