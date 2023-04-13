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بعد قطعية 10 سنوات في العلاقات..

شاهد.. اعادة فتح السفارة السورية في تونس

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك أنه تجاوبا مع مبادرة الرئيس التونسي "قيس سعيد" بتعيين سفير لبلاده في دمشق قررت سوريا إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها.

العالم - مراسلون

في تفاصيل الخبر.. بعد أكثر من عشر سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس و سوريا، تبادل البلدان أولى الخطوات الفعلية لإعادة العلاقات بينهما على مستوى السفراء بعد قبول سوريا السفير التونسي الجديد بشكل فوري حسب بيان خارجيتي البلدين و استعدادها لفتح سفارتها في تونس رسميا.

ترحيب واسع في الاوساط السياسية التونسية بعودة العلاقات مع سوريا حيث اعتبرت قيادات من حركة الشعب الخطوة تصحيح لخطإ سابق وفرصة لفتح ملفات الإرهاب والتسفير بالتنسيق مع الجانب السوري.

بقرار إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ستكون تونس حسب المحللين في مرمى الضغوط الغربية رغم الدعوات العربية المعلنة مؤخرا إلى عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية. قرار سيادي سيؤثر في توجهات السياسة الخارجية لتونس.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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