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ترامب يدلي بشهادته لسبع ساعات في قضية التلاعب بقيمة ممتلكاته

ترامب يدلي بشهادته لسبع ساعات في قضية التلاعب بقيمة ممتلكاته
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس بعد إدلائه بشهادته في القضية التي يتهم فيها بالتلاعب في المعلومات عن القيمة الحقيقية لممتلكاته.

العالم - الأميرکيتان

واستمر لقاء ترامب بفريق محامي ليتيسيا جيمس للإدلاء بالشهادة في القضية نحو 7 ساعات. وعقد وراء الأبواب المغلقة.

وقالت محامية ترامب، ألينا هابا، إن موكلها "لا يزال حازما في موقفه الذي يتمثل في أنه لا يوجد لديه ما يخفيه، وهو يسعى لإحاطة المدعية العامة علما بالنجاح الكبير لشركته التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات".

يذكر أن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس رفعت دعوى قضائية ضد دونالد ترامب وأبنائه البالغين في سبتمبر الماضي، تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية، للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية.

وكان ترامب قد التقى بمحامي جيمس في 10 أغسطس الماضي، لكنه رفض الإدلاء بإفادات آنذاك، مستفيدا من التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

ومن المتوقع أن تبدأ جلسات المحكمة في القضية في أكتوبر المقبل، إن لم تتم تسويتها قبل المرافعات.

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