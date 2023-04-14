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القوات البحرية اليمنية تنظم عرضا عسكريا في يوم القدس

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

نشر موقع انصار الله في اليمن صورا عن القوات البحرية في اليمن , عرضا عسكريا بمناسبة يوم القدس العالمي مؤكدين استعدادهم لصد اي عدوان اجنبي .

العالم-اليمن

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القوات البحرية اليمنية تنظم عرضا عسكريا في يوم القدسالقوات البحرية اليمنية تنظم عرضا عسكريا في يوم القدسالقوات البحرية اليمنية تنظم عرضا عسكريا في يوم القدسالقوات البحرية اليمنية تنظم عرضا عسكريا في يوم القدسالقوات البحرية اليمنية تنظم عرضا عسكريا في يوم القدسالقوات البحرية اليمنية تنظم عرضا عسكريا في يوم القدسالقوات البحرية اليمنية تنظم عرضا عسكريا في يوم القدس
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