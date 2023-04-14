شاهد تظاهرات في البحرين إحياءً ليوم القدس العالمي

العالم - البحرين

وحمل المتظاهرون لافتات من وحي مناسبة يوم القدس العالمي، وصور المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم والأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني البحرينية" الشيخ علي سلمان، وهتفوا بشعارات "الموت لإسرائيل" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، إضافة لترديدهم هتافات رافضةٍ للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وخرجت تظاهرة في منطقة كرباباد غرب العاصمة المنامة تؤكد التمسك بالقضية الفلسطينية في يوم القدس العالمي.

كما تظاهر البحرينيون في منطقة المالكية، ورفعوا شعارات الفداء للقدس والأقصى والعداء لـ"إسرائيل" مؤكدين وجوب إزالتها من الوجود.

كذلك خرجت تظاهرة في جزيرة سترة مجددةً رفض التطبيع مع الكيان المؤقت، ومشددةً على أنَّ شعب البحرين مع المقاومة وفلسطين أرضًا وشعبًا.

وكان قد أكَّد آية الله قاسم أنَّ الشّعب البحرينيّ مستغرق في المتاعب الموجعة للوضع السياسيّ الرسميّ المتردّي، لكنه مع ذلك لا تشغله آلامه ومشاكله عن القضيّة المركزيّة الفلسطينيّة وقضيّة القدس، وتأكيد نصرتها.