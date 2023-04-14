شاهد.. كيف هي اجواء القدس المحتلة في يوم القدس العالمي؟

العالم - خاص بالعالم

واضاف، أن هناك مضايقات كبيرة مورست من قبل قوات الاحتلال ضد المصلين في المسجد الاقصى المبارك، كما قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على اصحاب المحلات التجارية في مدينة القدس المحتلة.

واشار شهاب الى أن قوات الاحتلال حولت المدنية المقدسة الى ثكنة عسكرية، حيث تمنع دخول الرجال من عمر الـ12 الى 55 عاما في انتهاك صارخ للسير نحو القدس المحتلة.موضحا انهناك قوات كبيرة تحاصر المدينة المقدسة وتمنع الشباب من دخول باحات المسجد الاقصى.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي تحت شعار الضفة درع القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.



ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.