بالفيديو.. ملايين الايرانيين يشاركون في مسيرات يوم القدس

العالم - خاص بالعالم

مسيرات شعبية حاشدة، جابت اكثر من الف مدينة وقرية، دعما للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وبشعار الموت لاميركا والموت لاسرائيل، حاول الايرانيون ايصال رفضهم للجرائم كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين الى آذان العالم.

اكثر من اربعة الاف مراسل ومصور محلي واكثر من 150 مراسلا اجنبيا، نقلوا مشاركة ملايين الايرانيين من كل الفئات والاعمار والقوميات وحتى الاديان والمذاهب، في فعاليات ومراسم يوم القدس.

فعاليات ومراسم جابت ايران من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، رفعت فيها اعلام فلسطين ولافتات تنادي بنصرة الشعب الفلسطيني واخرى تندد بجرائم الاحتلال.

فعاليات اكد من خلالها الايرانيون من مختلف المحافظات ان تحرير القدس وانقاذ الشعب الفلسطيني من المبادئ الاساسية للعالم والاسلام وان اي شكل من اشكال التطبيع مع الاحتلال خيانة لا تغتفر.