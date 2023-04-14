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بالفيديو.. ملايين الايرانيين يشاركون في مسيرات يوم القدس

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

لم يخلفوا موعدهم ابدا، فتحت شعار 'فلسطين محور وحدة العالم الاسلامي، القدس على اعتاب التحرير'، خرج الايرانيون ليحيوا يوم القدس العالمي في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك. 

العالم - خاص بالعالم

مسيرات شعبية حاشدة، جابت اكثر من الف مدينة وقرية، دعما للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وبشعار الموت لاميركا والموت لاسرائيل، حاول الايرانيون ايصال رفضهم للجرائم كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين الى آذان العالم.

اكثر من اربعة الاف مراسل ومصور محلي واكثر من 150 مراسلا اجنبيا، نقلوا مشاركة ملايين الايرانيين من كل الفئات والاعمار والقوميات وحتى الاديان والمذاهب، في فعاليات ومراسم يوم القدس.

فعاليات ومراسم جابت ايران من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، رفعت فيها اعلام فلسطين ولافتات تنادي بنصرة الشعب الفلسطيني واخرى تندد بجرائم الاحتلال.

فعاليات اكد من خلالها الايرانيون من مختلف المحافظات ان تحرير القدس وانقاذ الشعب الفلسطيني من المبادئ الاساسية للعالم والاسلام وان اي شكل من اشكال التطبيع مع الاحتلال خيانة لا تغتفر.

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