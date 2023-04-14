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الشيخ قبلان: التعويل على محور المقاومة  هو تعويل على حقيقة التحرير والنصر والاستقلال

الشيخ قبلان: التعويل على محور المقاومة  هو تعويل على حقيقة التحرير والنصر والاستقلال
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

قال المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان أن ما يجري في الأقصى لخطير، والتطبيع جريمة بحق الدين والإنسان، والتنكّر لما يجري في فلسطين والأقصى خيانة لله والتاريخ، ولا حلّ إلا بتحرير فلسطين والقدس، والتعويل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تعويل على سراب، واليوم محور المقاومة في ذروة قوّته، والتعويل عليه هو تعويل على حقيقة التحرير والنصر والاستقلال إن شاء الله تعالى.

العالم_لبنان

وألقى خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين، في برج البراجنة جنوب بيروت و اكد نحن في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان نؤكّد خصوصية يوم القدس وقيمته المركزية وننوّه بالشعار الذي أطلقه الإمام الخميني كعنوان لهوية المنطقة والبلد، والعين على استئصال هذه الغدة السرطانية وتحرير القدس وفلسطين، وإعادة لحمة هذه الأمة، لإقامة منطقة قوية متعاونة ومتضامنة إلى أقصى الحدود".

وأشار إلى أن ما يجري في الأقصى لخطير، والتطبيع جريمة بحق الدين والإنسان، والتنكّر لما يجري في فلسطين والأقصى خيانة لله والتاريخ، ولا حلّ إلا بتحرير فلسطين والقدس، والتعويل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تعويل على سراب، واليوم محور المقاومة في ذروة قوّته، والتعويل عليه هو تعويل على حقيقة التحرير والنصر والاستقلال إن شاء الله تعالى.

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