عبد السلام يغادر صنعاء برفقة الوسطاء العمانيين

العالم- اليمن

وحسب موقع "المسيرة" اليمني قال عبدالسلام في تصريحات صحفية قبيل مغادرة مطار صنعاء الدولي: أنهينا جولة من المشاورات مع الوفد السعودي بحضور الوساطة العمانية في العاصمة صنعاء سادتها أجواء إيجابية والجدية.

وأضاف: خضنا مشاورات صعبة ومكثفة جدا ناقشت قضايا شائكة ومتشابكة في الملف الإنساني والعسكري والسياسي، وأحرزنا تقدما في بعض الملفات، مشيرا إلى أنه ولم تستكمل ملفات أخرى، وأن الوفد السعودي المفاوض غادر صنعاء لمزيد من المشاورات.

وتابع: اتفقنا على الاستمرار في أجواء التهدئة القائمة المنسحبة على الهدنة وإبقاء التواصل قائما.

وجدد التأكيد على أن وجهة نظرنا ثابته لجهة صرف الرواتب ووقف العدوان الشامل برا وبحرا وجوا وإنهاء الحصار واستكمال ملف الأسرى الذي شهدنا تباشيره اليوم.

واعتبر عبدالسلام أنه بما تحقق في ملف الأسرى نعتقد أننا نتقدم إلى السلام أكثر، وهذا مرهون بما سنحققه في المستقبل ولم نصل إلى النقطة النهائية بعد.