آية الله آملي لاريجاني: فلسطين القضية الاولى للعالم الاسلامي

العالم - ايران

وفي حديثه للمراسلين خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي بمدينة قم المقدسة، وضمن تأكيده ان فلسطين تمثل القضية الاولى للعالم الاسلامي، قال آية الله صادق آملي لاريجاني: ان تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك باسم يوم القدس، تبين الرؤية العميقة والشفافة وبعيدة الامد للامام الخميني(رض).

وأضاف: خلال هذه السنوات، أكد قائد الثورة الاسلامية المعظم دوما على إحياء يوم القدس.

وفي ختام حديثه، شدد آية الله آملي لاريجاني على إبقاء هذا اليوم حيا في وجدان الامة الاسلامية، وقال: ندعو ان تؤدي هذه الحركة والمشاركة الشعبية الى إزالة الكيان الصهيوني القاتل للاطفال.