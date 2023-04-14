الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين والفلسطينيون خط احمر

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. يوم القدس العالمي وتوحد ساحات المواجهة

السودان.. 'الحرية والتغيير' تدعو لاستكمال العملية السياسية و'المؤتمر الوطني' يحذر من الاقتتال

عضو فقهاء 'صيانة الدستور': يوم القدس يبشر بزوال الكيان الصهيوني

بالفيديو... رسالة"يوم القدس العالمي"هذا العام

إنتاج إيران النفطي اليومي ارتفع بمقدار 37 ألف برميل

العميد فدوي: الكيان الصهيوني الذي تأسس بالعدوان والاحتلال سيزول لا محالة