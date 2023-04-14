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ناصر الدين: حشود الأقصى بشارة نحو النصر والتحرير

ناصر الدين: حشود الأقصى بشارة نحو النصر والتحرير
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

بارك هارون ناصر الدين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الحشود المباركة التي أمّت المسجد الأقصى المبارك في يوم القدس العالمي والجمعة الأخيرة من رمضان.

العالم _ فلسطين

وقال ناصر الدين في تصريح صحفي: إن هذه الحشود بشارة جديدة نحو النصر والتحرير ودحر الاحتلال من ديارنا.

وأضاف أن الحشود اليوم أوصلت رسالة واضحة للاحتلال بأن الأقصى لنا، وأنه لا حق له في قدسنا ولا مكان له في أقصانا، وأن حق شعبنا فيه لا يسقط بقمع أو عدوان أو استقواء بأحد، فنحن أقوى بالله ثم بشعبنا، وستبقى مقاومتنا متأهبة لنصرته في كل الأوقات.

أدى أكثر ربع مليون مصلٍ اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، احتشدوا من القدس والداخل المحتل عام 1948م والضفة الغربية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 250 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في “الأقصى” رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومداخل المسجد الأقصى.

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ناصر الدين: حشود الأقصى بشارة نحو النصر والتحرير