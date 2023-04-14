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| الأمينة العامة للفيدرالية الفرنسية للعمل: إذا صدق ماكرون على القانون الجديد لاصلاح نظام التقاعد فلن نلتقي به إلا لبحث سحبه

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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