الحديدة..مسيرة جماهيرية إحياء ليوم القدس العالمي

العالم- اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة اللافتات المعبرة عن يوم القدس العالمي باعتباره حدثا سنويا يعكس مدى اهتمام الأمة بالقضية الفلسطينية، ودعم محور المقاومة والنضال ضد الاحتلال الصهيوني الذي لا يكف عن جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

ورددوا الهتافات المناهضة للكيان الصهيوني ورفض التطبيع مع العدو ونصرة الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقه في تحرير أراضيه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وفي المسيرة اعتبر وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي، إحياء يوم القدس العالمي، في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام، صوت الأحرار الثائرين من أبناء الشعوب الإسلامية في طريق استنهاض المواقف والسعي لإزالة الغدة السرطانية الصهيونية وذلك بدعم المقاومة الفلسطينية.

وأكد أن خروج الملايين في بلدان محور المقاومة لإحياء هذه المناسبة والتذكير بالقضية الفلسطينية ترجمة أولية لاستنهاض المسلمين وتذكيرهم بمسؤوليتهم تجاه فلسطين ومقدساتها، والرفع من مشاعر الرفض للصهاينة وابقاء القضية حية في نفوس أبناء الأمة.

وأشار الشامي إلى ما تطرق إليه قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في محاضرته الأخيرة بوجوب تحصين الأمة الإسلامية من الداخل كي لا تقف مع العدو ولا في صف عملائه وضرورة تظافر الجهود بين أحرار الأمة وتسخير كل الامكانات لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب.

ولفت إلى أن مكانة القدس الدينية محط اهتمام العالم الإسلامي والعربي، باعتبارها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأن القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وهي جوهر الصراع مع الاحتلال الصهيوني.

ونوه وزير الإعلام إلى أن محاولات العدو الصهيوني المشبوهة لتزييف طابع وهوية القدس المحتلة ومحاولة تهويدها وطمس معالمها، وتكرار الجرائم والاعتداءات على المصلين، وتنفيذ مخططات ضرب الروح المعنوية في الأمة، تستدعي تحريك المواقف العملية لنصرة الأقصى.

من جانبه نوه محافظ الحديدة محمد قحيم إلى إجماع قادة محور المقاومة في خطاباتهم عشية هذه المناسبة، بأن المعركة مع العدو الإسرائيلي معركة مصيرية وأن التحرك في كل المجالات وبناء القوة عسكريا واقتصاديا جزء أساسي من المعركة مع العدو.

وجدد التأكيد على ضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية باعتبارها جزءاً من المواجهة، مبيناً أن خيارات التنصل عن المسؤولية والسكوت والاستسلام هي خيارات تصب في صالح العدو الصهيوني.

وأشار المحافظ قحيم إلى أن يوم القدس العالمي، مناسبة لرفع مستوى الوعي الذي يعد أول متطلبات المعركة مع العدو، وهو يوم التعبئة العامة للمسلمين وإعلان الموقف الحق تجاه القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن تيار النفاق في الأمة يشن حربا تضليلية واسعة يسخر فيها كل الإمكانيات لخدمة اليهود.

وأكد ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني وتفعيل دور وسائل الإعلام بما يخدم قضايا الأمة بعيدا عن تعميق شتات الأمة العربية والإسلامية ومضاعفة التأثير السلبي في المواقف المتخاذلة إزاء الانتهاكات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية.