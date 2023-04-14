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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مراسل العالم: لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تعلن وصول 350 أسير محرر من السجون السعودية والساحل الغربي يوم غد السبت لمطار صنعاء الدولي
مراسل العالم: لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تعلن وصول 350 أسير محرر من السجون السعودية والساحل الغربي يوم غد السبت لمطار صنعاء الدولي
| الأمينة العامة للفيدرالية الفرنسية للعمل: إذا صدق ماكرون على القانون الجديد لاصلاح نظام التقاعد فلن نلتقي به إلا لبحث سحبه
السنوار:اقول لحكام العرب ان عبارات الادانة والاستنكار لم تعد مجدية ولابد من اتخاذ مواقف عملية بقطع العلاقات مع كيان الاحتلال
السنوار:العالم يرى الحرب الدينية التلمودية على القدس والضفة فماذا تعني ممارسات الاحتلال في الأقصى ان لم تكن حربا دينية
السنوار: بناء المقاومة يعود الفضل فيه لها وللجمهورية الاسلامية واسناد سوريا الاسد وتطوير علاقتنا بحزب الله
السنوار: الجمهورية الإسلامية ترجمت عهد ووصية الإمام الخميني باحياء يوم القدس العالمي خير ترجمة
الرئيس رئيسي: الإمام الخميني أعلن ان تحرير القدس هو الهدف الاسمى في العالم الاسلامي
الرئيس رئيسي: ليس لدينا اي تردد في دعم القضية الفلسطينية
الرئيس رئيسي: موقف الجمهورية الإسلامية لم يتغير في دعم القضية الفلسطينية
مراسل العالم: لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تعلن وصول 350 أسير محرر من السجون السعودية والساحل الغربي يوم غد السبت لمطار صنعاء الدولي
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش
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