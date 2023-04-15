أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت15 أبريل 2023

ابرار ..

البيان الختامي لمسيرات يوم القدس العالمي بإيران .. وحدة العالم الإسلامي رمز هزيمة الإستكبار

كيهان ..

بدء العد العكسي للقضاء على "إسرائيل" .. العالم الإسلامي يؤكد تضامنه مع فلسطين بيوم القدس

مردم سالاري ..

قلق واشنطن من إستئناف العلاقات بين إيران والسعودية وإعادة إفتتاح السفارات

ارمان امروز ..

السيد مقتدى الصدر يجمد نشاطات التيار الصدري في العراق لمدة عام

اطلاعات..

العالم الإسلامي يترقب إنهيار الكيان الصهيوني الغاصب, والقدس تقف على عتبة التحرير

ارمان ملي ..

إيران تشهد مسيرات مليونية بيوم القدس العالمي .. فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي

افتاب يزد ..

وزير الخارجية التركي يلمح إلى أن القوات التركية لن تنسحب من سوريا إلا بشروط ..

اعتماد ..

وزير الخارجية السوري يزور السعودية وإنتعاش الآمال بعودة دمشق لعضوية الجامعة العربية

جوان ..

موسكو تحذر .. البحر الأسود لن يصبح بحيرة لحلف شمال الأطلسي الناتو أبدا

وطن امروز ..

إستمرار وإتساع المظاهرات المناهضة لقانون التقاعد الجديد بفرنسا وتزايد الإنتقادات لماكرون

صبح امروز ..

حرب مناورات بين أمريكا والصين وتفاقم أجواء الخلافات حول تايوان

عصر ايرانيان ..

دخول الدبابة الإيرانية الصنع "كرار" مجال الخدمة في القوة البرية للجيش

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها (التداعيات الدبلوماسية الإقليمية الإيجابية للإتفاق الإيراني السعودي )..استئناف العلاقات بين ايران والسعودية بعد قطيعة سنوات اوجد موجة تحركات ونشاطات دبلوماسية ايجابية واسعة النطاق في المنطقة..

والتأثير الإيجابي للإتفاق الإيراني السعودي إنعكس بإستئناف العلاقات بين قطر والبحرين وبتسريع عودة سوريا للجامعة العربية.

هذا الى جانب تحقيق تقدم كبير في المباحثات الخاصة بالازمة اليمنية بين السعودية وحركة انصار الله بوساطةٍ عمانية .كما ان هناك مؤشرات حول احتمال تطبيع العلاقات بين ايران ومصر .

لذلك ليس من العجيب ان تبدي واشنطن وتل ابيب قلقهما العميق من اجواء استئناف العلاقات بين ايران والسعودية .

قدس ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( نهاية النفوذ الأمريكي في العالم ) كتبت صحيفة قدس ..اُفول نفوذ وهيمنة امريكا في العالم ليس بالحدث الجديد اذ تَفقِدُ الولايات المتحدة مكانتها ونفوذَها بشكل ملحوظ منذ اكثَرَ من عشرِ سنوات, الا ان العالم بدأ يتحرك بشكل متسارع في الآونة الاخيرة نحو تعددِ القطبية في المعادلاتِ والموازنات الدولية .

إن الأجواء الحالية بين أمريكا والبلدان الأوروبية الرئيسية تحمل مؤشرات رغبة أوروبية عميقة في التخلص من التبعية لواشنطن.

و تصريحات الرئيس الفرنسي بعد عودته من بكين عكست ذلك بوضوح , ومن المعروف ان المانيا تؤيد موقف فرنسا الداعي لايجاد جيش اوروبي موحد لانهاء التبعية السياسية والعسكرية لسياسات واشنطن . الى جانب ذلك تعكس التطورات الاقليمية على صعيد استئناف العلاقات بين ايران والسعودية وقربِ عودة سوريا للجامعة العربية وتطوراتِ مباحثات انهاء الحرب باليمن تعكس واقعَ انحسار دور ونفوذ وتدخلات امريكا بالمنطقة , وعلى الصعيد العالمي هناك رؤيةٌ تجد المزيدَ من التأييد الدولي تدعو لوقف التعامل بالدولار الامريكي.

كيهان ..

في تقريرها الخاص بالشأن اليمني ( تبادل واسع للأسرى بين التحالف السعودي وأنصار الله) كتبت صحيفة كيهان ..انتعشت الامآل بشكل اكبر بشان امكانية انهاء الازمة اليمنية بعد بدء مباحثاتٍ مباشرة بين السعودية وحركة انصار الله اليمنية, خاصة بعد ان تمخضت الجولةُ الاولى عن تبادل كبير للاسرى بين الجانبين .

إن الأجواء الإقليمية الإيجابية الواسعة لإستئناف العلاقات بين إيران والسعودية إنعكست على جهود إحلال السلام باليمن أيضا.

فعمليةُ تبادل الاسرى عكست رغبةَ و جديةَ الطرفين لانهاء هذه الحرب الظالمة الامر الذي يعبد الطريقَ امام توصل الطرفين لاتفاق حول وقف اطلاق النار وانهاء الحصار المفروض على اليمن لايجاد ارضية صلبة لانهاء الحرب على اساس خروج قوات التحالف بشكل كامل من الاراضي اليمنية..

آفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها ( أخطاء نتنياهو سرعت تبلور إنتفاضة جديدة )..يتجه الكيان الصهيوني بشكل متسارع نحو الانهيار في ظل تفاقم عزلته الدولية واشتداد الصراع الداخلي الى حد اطلاق رئيس الكيان تحذيرات من قرب انهياره , وفي هذا الخضم تتعاظم قدرات المقاومة بشكل بات يهز اركان هذا الكيان .

الكيان الغاصب دخل عمليا مرحلة إنهياره من مؤشراتها قرب إنزلاقه بحرب أهلية وفشله مقابل المقاومة الفلسطينية واللبنانية وفي الضفة.

ان تصعيد حكومة نتنياهو الائتلافية الاكثر تطرفا وعدوانية جرائمها في القدس والضفة الغربية بشكل عام سرَّع في الواقع من اتساع المقاومة المسلحة في الضفة الغربية واقترابها من التحول لانتفاضة مسلحة شاملة تدق اخر مسمارٍ في تابوت هذا الكيان , فنتنياهو الخاضع لخطط قادة الاحزاب اليمنية الائتلافية المتطرفة والتي تستهدف تهويد القدس وابتلاعَ الضفة ارتكب خطئا قاتلا بالسماح باقتحام المسجد الاقصى , فالرد الفلسطيني بالضفة ومن قَبلُ غزة ومن جنوب لبنان كشف عن هشاشة واهتزاز هذا الكيان تماما .

ابرار ..

في تقريرها ( المقاومة ستغرق " إسرائيل " بالصواريخ ) كتبت صحيفة ابرار ..وجه حزب الله لبنان تحذيرا خطيرا للكيان الصهيوني من مغبة القيام باي عدوان على لبنان .

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان أكد ان جبهة المقاومة تحولت الى محور إستراتيجي قادر على وضع نهاية للكيان الصهيوني.

السيد هاشم صفي الدين نوه خلال توجيهه تحذيرا للكيان الصهيوني من تبعات ارتكاب اية حماقة , بان المقاومة باتت قادرة عمليا على اغراق هذا الكيان بالصواريخ في اية مواجهة مقبلة محتملة , مضيفا ان المقاومة درع للقدس والضفة ولفلسطين.