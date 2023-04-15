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فؤاد حسين:العراق يتطلع لتفعيل أطر التعاون مع عُمان

فؤاد حسين:العراق يتطلع لتفعيل أطر التعاون مع عُمان
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أهمّيَّة عقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة-العمانيَّة المُشترَكة، مشيراً إلى أن العراق يتطلع لتفعيل أطر التعاون مع عُمان في مُختلِف المجالات.

العالم-العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاريّ التشاوريّ الذي تستضيفه المملكة العربيَّة السعوديَّة في جدة".

وأشار إلى، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيَّد على أهمّيَّة الدفع بالعلاقات الثنائيَّة بما يُحقّق مصالح كلا البلدين، كما وتباحث الجانبان عن تحدّيات الأمن الإقليميّ وانعكاساته على الوضع في العراق، ودعا السيّد الوزير إلى ضرورة اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الخلافات وُصُولاً إلى إنهاء الأزمات في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية، على "أهمّيَّة عقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة-العمانيَّة المُشترَكة"، مُعرباً عن "تطلّع العراق لتفعيل أطر التعاون مع عُمان في مُختلِف المجالات؛ وذلك في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات مُتميّزة".

وأطلع الوزير نظيره العُمانيّ على "مُستجدّات الأوضاع في العراق، ومنها الوضع الأمنيّ"، مُوضِحاً أنّ "الوضع الأمنيّ في العراق في تحسُّن مُقارَنة بالسابق".

وأشار إلى، أن "الحُكُومة تبذل جُهُوداً كبيرة لعودة ما تبقى من النازحين، وتهيئة بيئة آمنة لعودتهم إلى مناطق سُكناهم".

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فؤاد حسين:العراق يتطلع لتفعيل أطر التعاون مع عُمان