مراسل العالم: الجيش السوداني أحرق مقرات للدعم السريع بقصف جوي + فيديو

العالم – السودان

وفی اتصال مباشر أشار الزميل طارق بوشورة أن الاشتباكات تجددت داخل العاصمة الخرطوم وكذلك في عدد من الولايات منها بورسودان الميناء الرئيسي للسودان.

ولفت إلى خروج للمدرعات العسكرية في شوارع بورسودان، مؤكداً حصول اشتباكات في الفاشر شمال دارفور.

وأوضح أنه وضمن الاشتباكات في الخرطوم أغارت الطائرات العسكرية للجيش على بعض مقرات قوات الدعم السريع، ما أدى إلى احتراق عدد من هذه البنايات.

وأشار إلى أن البيانات متداولة بين الطرفين، حيث أن ما تتحدث عنه قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني باتت تفند الآخر.

وأكد أن الوضع يتسارع بصورة غير مسبوقة، حيث التزم كل المواطنين منازلهم وليست هناك حركة في شوارع الخرطوم، مؤكداً تردد سماع دوي قصف الطائرات العسكرية.

وقال إن الدبابات تجوب داخل العاصمة الخرطوم، وإن هناك أيضا مصابون تم جلبهم إلى المستشفيات، إلى جانب سقوط عدد من القتلى من المدنيين والعسكريين لم يتم التأكد من عددهم حتى الآن.

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