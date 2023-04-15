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مراسل العالم: هناك انباء عن تسليم عدد من قوات الدعم السريع انفسهم الى الجيش في عدد من الولايات السودانية

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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