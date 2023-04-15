شاهد.. ردود الأفعال الدولية والعربية ازاء القتال العسكري في السودان

العالم - خاص بالعالم

فبعد تصاعد القتال والصراع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو دعت عدد من الدول العربية البرهان وحميدتي الى ضبط النفس والتوقف عن القتال وحل الازمة بالطرق السلمية.

حيث أعربت الخارجية المصرية عن قلقها البالغ إزاء التطورات ودعت الى وقف القتال بشكل فوري كما دعت السعودية وقطر والامارات واغلب الدول العربية الى وقف القتال وضبط النفس وخفظ التصعيد حسب تعبيرها.

روسيا وامريكا والاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية ايضا اصدرت بيانات دعت فيها الى ايقاف الاشتباكات فورا في السودان وحثت واشنطن على لسان وزير خارجيتها جميع الجهات على وقف العنف بشكل فوري وعلى تجنب مزيد من التصعيد أو تعبئة القوات. كما دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كل القوى السودانية الى وقف العنف فورا. وندد المبعوث الأممي الى السودان باندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع مشيرا أن المزيد من العنف لن يؤدي إلا لتفاقم الأمور.

هذا بينما دعت عدد كبير من السفارات العاملة في السودان رعاياها الى البقاء في أماكن مغلقة والابتعاد عن مناطق الاشتباكات كما اشارت بعض السفارات لرعاياها بالاستعداد لمغادرة البلاد في حال استمر القتال بين الاطراف العسكرية المتصارعة.

وفي السياق نفسه أعلنت عدد من الخطوط الجوية من بينها الخطوات الجوية المصرية والسعودية والقطرية والاماراتية تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر واشارت الخطوط الجوية السعودية الى تعرض إحدى طائراتها لحادث في مطار الخرطوم الدولي بسبب الاشتباكات الدارة فيه.