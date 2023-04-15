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ايران تعرب عن قلقها ازاء الاضطرابات في السودان وتوصي بضبط النفس والحوار

ايران تعرب عن قلقها ازاء الاضطرابات في السودان وتوصي بضبط النفس والحوار
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أبدى المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية قلقه إزاء الاضطرابات الأخيرة في السودان ودعا الأطراف المتصارعة إلى ضبط النفس والحوار.

العالم - ايران

وأثارت الاضطرابات الأخيرة في السودان رد فعل المتحدث باسم وزارة الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية ناصر كنعاني الذي أعرب مساء اليوم السبت، عن قلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء ما يجري في السودان الشقيق والمسلم .

وطغى دوي الأسلحة الثقيلة على الاجواء في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء معارك اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على خلفية الخلاف السياسي المتصاعد في البلاد.

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني ناصر كنعاني : نأمل أن يتحلى الأشقاء السودانيون في الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك بضبط النفس والتمسك بالحوار وأن يضعوا حدا للخلافات الداخلية وان يتغلبوا على الوضع الحالي المقلق بالحوار والهدوء.

واكد كنعاني ان الخيار الوحيد لحل هذه الازمة القائمة هو الحوار السوداني السوداني والاجماع الداخلي على مبادرة وطنية.

يشار إلى أنه عقب الصراع المحتدم بين الجيش وميليشيا الدعم السريع السوداني ، علق مطار الخرطوم الدولي جميع رحلاته الجوية.

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