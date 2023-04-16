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الحجارة التي ستتحول إلى صواريخ وتنهمر على رؤوس الصهاينة

الحجارة التي ستتحول إلى صواريخ وتنهمر على رؤوس الصهاينة
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

العالم - تامل

الحجارة التي ستتحول إلى صواريخ وتنهمر على رؤوس الصهاينة

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