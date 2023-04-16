ايران: التخطيط جار لصنع قمر صناعي للتصوير بدقة متر واحد

العالم - ايران

واضاف المتحدث ان القمر الصناعي خيام الذي هو ايضا قمر صناعي للتصوير بدقة متر واحد، يدور الان حول الارض في مدار يبعد عن الارض 500 كيلومتر وان جميع مراحل هدايته والتحكم به تتم على يد الخبراء الايرانيين، حيث يرسل هذا القمر الصناعي الان صوره بمستوى عال من الوضوح الى الارض وان هذه العملية ستستمر خلال العام الايراني الجديد ( بدأ في 21 مارس) ايضا.

وتابع المتحدث ان عددا من المؤسسات الحكومية والخاصة في ايران تتفاوض الان مع منظمة الفضاء الايرانية من اجل الاستفادة من معطيات القمر الصناعي خيام.

وتابع " خلال العام الماضي جرى تخطيط دقيق لتهيئة البنى التحتية لتطوير التقنية الفضائية في مجال المسح عن بعد وتكنولوجيا التصوير من الفضاء بدقة متر واحد وان هذه العملية ستتواصل بزخم في عام 1402 بالاعتماد على القدرات الداخلية ومعرفة خبراء الصناعات الفضائية في ايران".