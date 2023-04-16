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احتفالا بعيد الفصح.. صلوات وقداديس بكنائس حلب والسويداء في سوريا

احتفالا بعيد الفصح.. صلوات وقداديس بكنائس حلب والسويداء في سوريا
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

بمشاركة مئات المصلين وحضور وفود دينية من دمشق ترأس قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم مساء اليوم قداس عيد الفصح الاحتفالي في كاتدرائية مار أفرام السرياني بحلب.

العالم - سوريا

وقال البطريرك أفرام الثاني في تصريح لمراسل سانا: إن الشعب السوري شعب حي ويؤمن بالقيامة بكل معانيها الإنسانية والروحية مهما كانت التحديات التي تهدده، وندعو في هذه المناسبة كل الدول التي تفرض حصاراً جائراً على الشعب السوري إلى رفعه، فهذا الشعب سيبقى حياً بمحبة بلده وروح التشاركية والتعايش والأخوة والإيمان بالنصر والازدهار.

من جانبه أشار الخوري شكري توما إلى المعاني الروحية والسامية التي يلخصها عيد القيامة ورمزيته عند أهالي حلب وسورية عموماً الذين تحدوا جميع الصعاب بأمل القيامة منها، مشيراً إلى أن احتفالات الفصح ليست مجرد طقوس اعتيادية إنما فرصة لتجديد الإيمان بالله والثقة بالخير الآتي نتيجة الرجاء الواحد الذي يجمعنا في الصمود والإصرار.

ومن المشاركين في القداس قالت لولو الخليل: نحتفل بعيد الفصح هذا العام ضمن ظروف استثنائية ولكن بإيمان ثابت منذ بداية الحرب على سورية بأننا سنقوم ونجتاز الأزمات.

وفي كنيسة القديس جاورجيوس بأبرشية بصرى وحوران وجبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس بمدينة السويداء أقيم قداس إلهي وصلاة بعيد قيامة السيد المسيح ترأسه الأسقف يوحنا بطش المعتمد البطريركي للأبرشية.

ورفع المصلون الدعاء إلى الله أن يحفظ بلدنا وشعبها وقيادتها وجيشها وأن يعمها الخير والأمن والاستقرار والسلام والخلاص من كل شر وضيق وشدة، وأن يرفع عنها الحصار والعدوان.

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