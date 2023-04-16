السودان..سقوط أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري

العالم- السودان

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها: "ندير معركتنا بثبات وتركيز، ونسيطر تماما على الموقف العام للعملية".

ونفى البيان ما أسماها "ادعاءات المتمردين" حول "حصار القيادة العامة"، موضحا: "صحيح مازالت الاشتباكات تدور هنا وهناك، لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار ولا يوجد ما يقلق".

وأعلن الجيش السوداني عن سقوط "أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري، جبل سركاب، تحت يد القوات المسلحة والإستيلاء على كل آليات وأسلحة وعتاد المليشيا المتمرده".

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إن "الفرقة الرابعة مشاة (الدماذين) استلمت عدد 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع بكامل أسلحتها".