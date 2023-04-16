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قوات الدعم السريع السودانية تنفي مقتل قائديها شمالي وغربي دارفور

قوات الدعم السريع السودانية تنفي مقتل قائديها شمالي وغربي دارفور
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

نفت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، مقتل قائديها شمالي وغربي إقليم دارفور.

العالم- السودان

ونشرت القوات تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، نفت من خلالها ما يشاع حول قائديها، شمالي وغربي دارفور.

وأكد قوات الدعم السريع أن "القائدين في أتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسيهما على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة".

وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.‏

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية في بيان منشور على مواقع التواصل، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".

وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.

وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.

وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.

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