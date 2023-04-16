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خلال لقاء مع الحلبوسي..

"النخالة" يثمن موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

التقى وفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأمين العام للحركة "زياد النخالة"، رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي" حيث ثمن النخالة موقف العراق التاريخي والحالي الداعم للقضية الفلسطينية.

العالم - فلسطين

وعرض أمين عام "حركة الجهاد" تطورات الأوضاع الفلسطينية، والاعتداءات الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ولفت إلى أهمية دور المقاومة الفلسطينية في التصدي لممارسات الاحتلال الإجرامية، واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وثمن النخالة مواقف العراق التاريخية والحالية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تشهد عليها دماء شهداء العراق في فلسطين. ودور مجلس النواب العراقي في تشريعه قانونا يجرم التطبيع، وذلك لقطع الطريق على محاولات تمرير مشاريع التطبيع العربي مع كيان الاحتلال.

وبين أهمية استقبال العراق الرسمي والحزبي والمجتمعي لقيادة "حركة الجهاد الإسلامي"، وما تحمله من دلالات، ومن رسائل متعددة الاتجاهات. وأكد على أن قوة العراق واستقلاله ووحدة مكوناته، هو قوة لفلسطين ومقاومتها.

ومن جهته، رحب رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي" بوفد "حركة الجهاد الإسلامي"، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة إلى العراق، مؤكدا على أن الموقف الرسمي والشعبي العراقي مؤيد وداعم للقضية الفلسطينية، ولمظلومية الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني.

وشدد الحلبوسي على أن العراق يرفض التطبيع مع كيان العدو، وقد جسد ذلك بالتشريع الذي صدر عن مجلس النواب، حيث صوّت أعضاؤه بالإجماع على قانون تجريم التطبيع. مشيرا إلى دوره وجهوده في اتحاد البرلمانيين العرب، وسعيه ليبقى دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني داعما لحقوقه، لأن أقل الواجب أن يحظى الشعب الفلسطيني ومقاومته بالدعم والتأييد العربي والتضامن معه، وأن لا يترك وحيدا في معركته مع الاحتلال.

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