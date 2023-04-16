الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

"داعش" يحصد أرواح عمال سوريين في بادية سلمية

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

استشهد نحو 32 عاملا بجمع الكمأة برصاص تنظيم "داعش" الارهابي في بادية سلمية الشرقية بريف حماة.

العالم ـ سوريا

وذكرت صحيفة الوطن السورية أن عمال جمع الكمأة هم الهدف الراهن لارهابي "داعش"، ويستهدفونهم بالرصاص المباشر أو بزرع الألغام، ما يوقع المزيد من الضحايا الأبرياء بشكل شبه يومي.

وفي مارس الماضي، قتل عدد من السوريين وأصيب أخرون بجروح جراء انفجار ألغام في سياراتهم أثناء ذهابهم لجمع فطر الكمأة في مناطق البادية السورية بمحافظتي دير الزور وحماة، تزامنا مع مقتل 3 سوريين آخرين برصاص تنظيم "داعش" الارهابي أثناء بحثهم عن الكمأة في ريف حماة.

و"موسم الكمأة" الذي ينتظره السوريون كل عام، يبدأ مع حلول فصل الشتاء وهطل الأمطار، خاصة خلال كانون الثاني وشباط، حيث يجوبون البادية ويضربون أرضها بحثا عن الكمأة ثم بيعها، باعتبارها مصدر دخل يسد بعض احتياجاتهم في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي تشهدها البلاد اثر الحصار الاميركي المفروض عليها.

لكن منذ عام 2018، باتت عملية البحث عن "الكمأة" محفوفة بالمخاطر، إذ شهدت العديد من مناطق جنيها في دير الزور والرقة والسويداء والريف الشرقي من حلب وحماة، انفجار العديد من الألغام وذخائر مخلفات تنظيم "داعش" الاهاربي، التي أودت بحياة العشرات من عمال جني الكمأة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

سوريا.. مقتل 6 أشخاص بانفجار لغم شرقي البلاد

6 ضحايا بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف دير الزور السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جامعة الدول العربية: نحذر من خطورة التصعيد العنيف في السودان

"داعش" يحصد أرواح عمال سوريين في بادية سلمية

عشية ليلة القدر.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات 'استباقية' في القدس المحتلة

مجلس صيانة الدستور يصادق على جداول الموازنة العامة للبلاد

اجتماع وزراء خارجية الدول السبع في اليابان لبحث 'تايوان وأوكرانيا'

وزير خارجية سوریا يزور تونس الإثنين