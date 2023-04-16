"داعش" يحصد أرواح عمال سوريين في بادية سلمية

العالم ـ سوريا

وذكرت صحيفة الوطن السورية أن عمال جمع الكمأة هم الهدف الراهن لارهابي "داعش"، ويستهدفونهم بالرصاص المباشر أو بزرع الألغام، ما يوقع المزيد من الضحايا الأبرياء بشكل شبه يومي.

وفي مارس الماضي، قتل عدد من السوريين وأصيب أخرون بجروح جراء انفجار ألغام في سياراتهم أثناء ذهابهم لجمع فطر الكمأة في مناطق البادية السورية بمحافظتي دير الزور وحماة، تزامنا مع مقتل 3 سوريين آخرين برصاص تنظيم "داعش" الارهابي أثناء بحثهم عن الكمأة في ريف حماة.

و"موسم الكمأة" الذي ينتظره السوريون كل عام، يبدأ مع حلول فصل الشتاء وهطل الأمطار، خاصة خلال كانون الثاني وشباط، حيث يجوبون البادية ويضربون أرضها بحثا عن الكمأة ثم بيعها، باعتبارها مصدر دخل يسد بعض احتياجاتهم في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي تشهدها البلاد اثر الحصار الاميركي المفروض عليها.

لكن منذ عام 2018، باتت عملية البحث عن "الكمأة" محفوفة بالمخاطر، إذ شهدت العديد من مناطق جنيها في دير الزور والرقة والسويداء والريف الشرقي من حلب وحماة، انفجار العديد من الألغام وذخائر مخلفات تنظيم "داعش" الاهاربي، التي أودت بحياة العشرات من عمال جني الكمأة.