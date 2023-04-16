وزير الخارجية السعودي يبحث الوضع في السودان مع البرهان ودقلو

العالم - السودان

وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكد ابن فرحان على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه.

وشدد وزير الخارجية السعودي خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الأطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

واندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.