الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مطار مروي

العالم - السودان

وقال الجيش في تصريحات: "نسيطر على مطار مروي ونتمهل في مهاجمة قوات الدعم خوفا على حياة الأسرى المصريين والسودانيين".

وفي وقت سابق الأحد، قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مطار مروي بعد معارك ضارية مع الجيش السوداني.

ونشر الدعم السريع فيديو على حسابه الرسمي من على مدرج الطائرات الحربية بالمطار، وقال الضابط: "نطمئن الشعب السوداني أننا سيطرنا على مطار مروي بشكل كامل".

لكن مصادر في الجيش السوداني أفادت لوكالات" بأن قوات الجيش تطارد "فلول المتمردين" في محيط مطار مروي، مؤكدة وجود 100 أسير من قوات الدعم السريع لديها بعد اعتقالهم في المطار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، السبت، احتجاز مجموعة من الجنود المصريين في القاعدة العسكرية بمدينة مروي عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المطار.

كما نشرت قوات الدعم السريع السودانية مقطعًا مصورًا قالت إنه لجنود مصريين "استسلموا" لها في مدينة مروي.

وتشهد مواقع الجيش وقوات الدعم السريع، منذ صباح السبت، مواجهات عسكرية عنيفة في ولاية الخرطوم وعدد من مدن السودان الأخرى، أبرزها مروي شمالًا والفاشر والأبيض غربًا.

ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ"المتمردة"، متهمًا إياها بـ"نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد".