مجلس السلم والأمن الأفريقي يرفض التدخل الأجنبي في السودان

العالم - السودان

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، في وقت سابق، أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي كان قد أعلن عن عقد جلسة طارئة، اليوم الأحد، حول الوضع السياسي والأمني في السودان.

في سياق متصل، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، في وقت سابق، إلى وقف إطلاق النار في السودان والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة ترضي كافة الأطراف.

من جانبها، طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار والاشتباكات المسلحة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، حفاظا على أمن وسلامة المدنيين.

ودعا بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين بشأن التطورات الجارية في السودان، إلى "ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة، حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته".

وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.‏

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية، في بيان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات ميليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري شمالي أم درمان".

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.