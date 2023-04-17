يوم القدس العالمي – الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقال الباحث السياسي هادي قبيسي إن العالم بعد اربعة واربعين سنة بات يلتفت الى البعد الاستراتيجي ليوم القدس العالمي الذي اعلن عنه الامام الخميني (قدس سره) مشيرا الى أن الاسرائيلي كان يراهن على الاجيال والنسيان وتغير الدول وظروفها الثقافية والاقتصادية والسياسية في احتلال فلسطين والقدس لكنه اليوم فشل.

وأضاف أن يوم القدس العالمي يشكل عصارة باحداثه ومواقفه وتحدياته في الداخل والخارج الفلسطيني لتثبيت حقانية القضية الفلسطينية ويساهم في تثبيتها وتكريسها عبر الاجيال المتلاحقة.

وأكد أن احياء يوم العالمي يشكل مانعا لعدم نسيان القضية الفلسطينية والتراجع عن الاهتمام بها.

من جهته قال الاستاذ الجامعي الدكتور أمين الساحلي إن الاعلان عن يوم القدس هو محاولة لإعادة مضمون قبلة المسلمين الاولى الحقيقي. مشيرا الى أن التوجه الى القبلة لا يعني توجها شكليا وانما هو اعتناق وهو المضمون الذي اراد الامام الخميني (قدس سره) أن يعيده الى قبلة المسلمين الاولى.

وأكد أن يوم القدس هو ليس يوما وانما مضمونا يوضع في قبلة المسلمين الاولى ليوجد تمثلات عند المسلمين بكل شؤونهم، مشيرا الى أن أول معالم هذا المضمون هو التبرئ من الذين خطفوا القدس واحتلوها ودنسوا مقدساتها واضطهدوا اهلها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. سهيل الناطور – عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

د. أمين الساحلي – استاذ جامعي

هادي قبيسي – باحث سياسي