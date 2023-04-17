الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر تحتج على قبول اعتماد دبلوماسية مغربية لدى الاتحاد الإفريقي

الجزائر تحتج على قبول اعتماد دبلوماسية مغربية لدى الاتحاد الإفريقي
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

استنكرت الجزائر تعيين المغربية أمينة سلمان ممثلة دائمة لمنظمة اتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي.

العالم - الجزائر

وحسب "فرانس بريس"، اعتبرت الجزائر قرار قبول اعتماد سلمان "غير مسؤول وغير مقبول"، بحسب بيان الخارجية الجزائرية الصادر الأحد.

من جهته قال موقع "هبة بريس" المغربي ان الجزائر احتجت على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد فقي، أوراق الاعتماد من الدبلوماسية المغربية أمينة سلمان، ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن “هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لا سيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين غير مؤسّس”.

واضافت، أنه “لم يتمّ استشارتها بشأن هذا التعيين والذي جرى خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989..وفق تعبيرها “.

روابط ذات صلة

ما اسباب تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب؟

العلاقات الجزائرية المغربية.. الى أين؟- الجزء الثاني

منافسة بين الجزائر والمغرب على الغاز النيجيري

انطلاق المؤتمر الـ16 لجبهة البوليساريو لتجديد قياداتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تأكيد أحكام سجن مسؤولين بشركة النفط الجزائرية 'سوناطراك'

الجزائر تحتج على قبول اعتماد دبلوماسية مغربية لدى الاتحاد الإفريقي

وزير الخارجية الأوكراني يصل إلى العراق

الجيش الصيني يعلن ’التأهب العالي’

'الاغذية العالمي' يوقف مؤقتا نشاطاته بالسودان اثر مقتل 3 من موظفيه

خبراء يحذرون من مرض نادر ينقله القراد