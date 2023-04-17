الجزائر تحتج على قبول اعتماد دبلوماسية مغربية لدى الاتحاد الإفريقي

العالم - الجزائر

وحسب "فرانس بريس"، اعتبرت الجزائر قرار قبول اعتماد سلمان "غير مسؤول وغير مقبول"، بحسب بيان الخارجية الجزائرية الصادر الأحد.

من جهته قال موقع "هبة بريس" المغربي ان الجزائر احتجت على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد فقي، أوراق الاعتماد من الدبلوماسية المغربية أمينة سلمان، ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن “هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لا سيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين غير مؤسّس”.

واضافت، أنه “لم يتمّ استشارتها بشأن هذا التعيين والذي جرى خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989..وفق تعبيرها “.